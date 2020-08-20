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    Главная / Торги / Изготовление бланок

    Изготовление бланок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156100Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156100

    Наименование закупки

    Изготовление бланок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 08:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6

    Почтовый адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6

    Контактный телефон

    7-3190-41942

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление бланок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 08:00 GMT +320.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156100Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление бланок

    Начальная цена

    12 210,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607700 , Нижегородская область, р.п. Шатки., ул. Федеративная д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк Заместитель генерального директора А4 210х297ММ бумага Color Copy цветная печать ООО Пятый цвет"

    Кол-во: 3300.000

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