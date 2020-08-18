www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Приобретение запасных частей к дизель-генератору для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 08:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
+7 3812 33-49-70
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Sipakova@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сипакова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение запасных частей к дизель-генератору для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 03:00 GMT +318.08.2020 03:0018.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156097Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение запасных частей к дизель-генератору для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Омская область, Омская область, р-н.Павлоградский, рп.Павлоградка, ул.Ленина, д.66 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс 100%
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.