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    Главная / Торги / Поставка облучателя

    Поставка облучателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156095Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156095

    Наименование закупки

    Поставка облучателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 07:45

    Документация процедуры

    ТЗ_облучатель.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24"

    Юридический адрес

    603053, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Васильева, 52

    Почтовый адрес

    603053, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Васильева, 52

    Контактный телефон

    +7 831 253-42-32

    Факс

    +7 831 253-42-32

    Адрес электронной почты

    b24nn@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Криваткин Сергей Львович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка облучателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156095Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка облучателя

    Начальная цена

    18 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603053, г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева , дом 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет сил и средств Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24"

    Адрес местонахождения

    603053, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Васильева, 52

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха настенный Армед CH111-115 для помещений I-V категории 30М3/Ч 20ВТ металл 410х105х110ММ белый"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    31.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    123 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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