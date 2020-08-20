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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка облучателя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 07:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603053, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Васильева, 52
Почтовый адрес
603053, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Васильева, 52
Контактный телефон
+7 831 253-42-32
Факс
+7 831 253-42-32
Адрес электронной почты
b24nn@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Криваткин Сергей Львович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка облучателя
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156095Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка облучателя
Начальная цена
18 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603053, г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева , дом 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка товара осуществляется за счет сил и средств Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24"
Адрес местонахождения
603053, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Васильева, 52
Кол-во: 1.000
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