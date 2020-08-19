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    Главная / Торги / Поставка газовых смесей для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка газовых смесей для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 20:0019.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156092Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156092

    Наименование закупки

    Поставка газовых смесей для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 06:32

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-48

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    shestakovalp@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шестакова Людмила Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газовых смесей для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 20:00 GMT +319.08.2020 20:0019.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156092Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газовых смесей для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    377 325,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный стандартный образец состава искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-17) ГСО 10514-2014 состава: этан (5.36%) + пропан (3.57 %) + и-бутан (0.87 %) + н-бутан(0.90%) + нео-пентан (0.0061%) + и-пентан (0.234%) + н-пентан (0.179%) + н-гексан (0.1146%) + н-гептан (0.0412%) + н-октан (0.0077%) + н-нонан (0.0020%) + н-декан (0.0015%) +гелий (0.0175%) + водород (0.0018%) + кислород (0.0085%) + азот (3.71%) + двуокись углерода (0.785 %) +метанол (0.0300)+ метан (84.16) (мол.доля) 10ДМ3 обменная тара"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Государственный стандартный образец состава искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-2) ГСО 10521 -2014 состава: этан (16.31%) + пропан (11.65%) + и -бутан (2.41%) + н -бутан (2.67%) + кислород (0.0060%) + азот (0.295%) + двуокись углерода (2.43 %) + метан (63.38 %) (мол. доля) 5ДМ3 обменная тара"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Государственный стандартный образец серосодержащих соединений (ССС -1) состава: Н 2 S (50 ppm) + СН 3SH (50 ppm) + С 2 Н 5SH (50 ppm) + COS (50 ppm) + азот (ост.) (мол. доля) 5ДМ3 обменная тара"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Государственный стандартный образец серосодержащих соединений (ССС -1) ГСО 10518 -2014 состава: Н 2 S (3.3 ppm) + СН 3SH (2.7 ppm) + С 2 Н 5SH (2.1 ppm) + COS (2.3 ppm) + азот (ост.) (мол. доля) 5ДМ3 обменная тара"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Государственный стандартный образец состава искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ -17) ГСО 10512 -2014 состава: этан (5.36%) + пропан (3.57%) + и -бутан (0.873 %) + н -бутан (0.900%) + кислород (0.0085%) + азот (3.71%) + двуокись углерода (0.782 %) + метан (ост.) (мол. доля) 10ДМ3 обменная тара"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Государственный стандартный образец состава искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ -17) СО 10512 -2014 состава: Этан (4,95%) + пропан (4,38%) + и-бутан (1,13%) + н-бутан (1,60%) + кислород (0,0073%) + азот (1,57%) + двуокись углерода (1,68 %) + метан (ост.) (мол. доля) 5ДМ3 обменная тара"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Государственный стандартный образец состава искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ -17) ГСО 10512-2014 состава: этан (1.92%) + пропан (0.507%) + и-бутан (0.086%) +н-бутан (0.094%) + нео -пентан (0.0008%) + и -пентан (0.0230%) + н -пентан (0.0176%) + н -гексан (0.0055%) + н -гептан (0.0025%) + н -октан (0.0010%) + гелий (0.018%) + водород (0.0020%) + кислород (0.0093%) + азот (1.35%) + двуокись углерода (0.308 %) + метан (95.67 %) (мол. доля) 4ДМ3 обменная тара ГОСТ 31371.7-2008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Государственный стандартный образец состава искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ -17) ГСО 10512-2014 состава: этан (4.53%) + пропан (3.18 %) + и-бутан (0.55 %) + С4Н10(0.55%) + neo-С5Н12 (0.0027%) + i-С5Н12(0.070%) + С5Н12 (0.045%) + н-гексан (0.0120%) + н-гептан (0.0028%) + н-октан (0.0013%) + гелий (0.0175%) + водород (0.00050%) + кислород (0.0065%) + азот (2.63%) + двуокись углерода (1.19 %) + метан (ост.) (мол. доля) 10ДМ3 обменная тара ГОСТ 31371.7-2008"

    Кол-во: 1.000

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