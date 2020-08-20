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    Главная / Торги / Поставка товаров для упаковки и транспортировки для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание" г.Томск

    Поставка товаров для упаковки и транспортировки для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание" г.Томск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156089Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156089

    Наименование закупки

    Поставка товаров для упаковки и транспортировки для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание" г.Томск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 04:45

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_товаров_для_упаковки.doc

    Томское_УООП_Задание_заказчика_поставка_товаров_для_упаковки.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3822 93-13-35

    Факс

    Адрес электронной почты

    TrofimovaEV@gaztorg.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щекина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для упаковки и транспортировки для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание" г.Томск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 07:00 GMT +320.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156089Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для упаковки и транспортировки для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание" г.Томск

    Начальная цена

    175 475,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешок полиэтиленовый фасовочный 35х23.5СМ ПНД 700ШТ ООО Спика"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Пакет полиэтиленовый майка Электрон 44х65СМ ПНД 25КГ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 3"

    "Пленка поливинилхлоридная пищевая 450ММх900М 10МКМ ООО Пивиран"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 4"

    "Фольга пищевая КонтинентПак алюминиевая 45СМх10М 9МКМ"

    Кол-во: 80.000

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