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Наименование закупки
Поставка товаров для упаковки и транспортировки для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание" г.Томск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 04:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3822 93-13-35
Факс
Адрес электронной почты
TrofimovaEV@gaztorg.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щекина Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров для упаковки и транспортировки для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание" г.Томск
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 07:00 GMT +320.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156089Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров для упаковки и транспортировки для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание" г.Томск
Начальная цена
175 475,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 300.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 280.000
Кол-во: 80.000
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