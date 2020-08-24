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    Главная / Торги / Поставка противопожарных материалов для ПрЭО Ямал

    Поставка противопожарных материалов для ПрЭО Ямал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156083Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    156083

    Наименование закупки

    Поставка противопожарных материалов для ПрЭО Ямал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.08.2020 07:12

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-14-69

    Адрес электронной почты

    Valeev.RN@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Валеев Рушан Нисаметдинович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противопожарных материалов для ПрЭО Ямал

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156083Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156083Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка противопожарных материалов для ПрЭО Ямал

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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