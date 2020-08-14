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Наименование закупки
Поставка медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 16:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
7-3462-55028
Факс
Адрес электронной почты
KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 23:59 GMT +314.08.2020 23:5914.08.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156078Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств
Начальная цена
450 066,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 120.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 65.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 225.000
Кол-во: 20.000
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