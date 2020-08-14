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    Главная / Торги / Поставка медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств

    Поставка медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 23:5914.08.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156078Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156078

    Наименование закупки

    Поставка медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 16:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55028

    Факс

    Адрес электронной почты

    KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 23:59 GMT +314.08.2020 23:5914.08.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156078Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств

    Начальная цена

    450 066,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная медицинская трехслойная на резинке 50ШТ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее Ахдез антисептик кожный 1Л ТУ 9392-062-00479095-2006"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Средство дезинфицирующее Альхон антисептик универсальное для рук и поверхностей бутыль ПЭТ 1Л ООО АЛЬХОН Россия"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее Гигасепт Жемчуг порошок для поверхностей емкость 1.5КГ Шюльке и Майр ГмбХ Германия"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 5"

    "Средство дезинфицирующее Главхлор таблетки банка 1КГ ТУ 9392-008-52582566-2008"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Средство дезинфицирующее Лакто 1Л ТУ 9392-017-52582566-2009"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Средство дезинфицирующее Бионса с моющим эффектом для поверхностей бутыль ПЭТ 1Л Бозон ООО Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Средство дезинфицирующее Амилокс антибактериальное для поверхностей бутыль ПЭТ 1Л ООО Технопром Россия"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 9"

    "Шапочка медицинская одноразовая"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 10"

    "Салфетка Авансепт 70ШТ в банке"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 11"

    "Средство дезинфицирующее Астрадез септ антисептик кожный безспиртовой спрей 750МЛ ООО Центр профилактики Гигиена-Мед Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Средство дезинфицирующее Поликлин спрей 0.75Л 1ШТ"

    Кол-во: 40.000

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