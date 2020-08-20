www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка термометров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 11:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Контактный телефон
+7 861 221-86-58
Факс
+7 861 221-86-63
Адрес электронной почты
spirenkova@south.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Волгоградская область, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Ставропольский край, Закупки и тендеры Ростовская область, Закупки и тендеры Дагестан Республика
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка термометров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156075Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термометров
Начальная цена
456 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край,Волгоградская область,Астраханская область,Ставропольский край,Ростовская область,Дагестан Республика, Краснодарский край, г. Краснодар, Астраханская обл., г. Астрахань, Ростовская обл., Аксайский р-он, г. Аксай, Волгоградская обл., г. Волгоград, Ставропольский край, п. Рыздвяный, Махачкала Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 рабочих дней с момента поставки, при условии выставления счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Кол-во: 20.000
Кол-во: 17.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.