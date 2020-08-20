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    Главная / Торги / Поставка термометров

    Поставка термометров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156075Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156075

    Наименование закупки

    Поставка термометров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Контактный телефон

    +7 861 221-86-58

    Факс

    +7 861 221-86-63

    Адрес электронной почты

    spirenkova@south.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Волгоградская область, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Ставропольский край, Закупки и тендеры Ростовская область, Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка термометров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156075Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термометров

    Начальная цена

    456 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край,Волгоградская область,Астраханская область,Ставропольский край,Ростовская область,Дагестан Республика, Краснодарский край, г. Краснодар, Астраханская обл., г. Астрахань, Ростовская обл., Аксайский р-он, г. Аксай, Волгоградская обл., г. Волгоград, Ставропольский край, п. Рыздвяный, Махачкала Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 рабочих дней с момента поставки, при условии выставления счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр инфракрасный бесконтактный JXB-178 32-43ГРАД Berrcom"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский Армед CH211-115М/1 60М3/Ч 30ВТ 220В 170х136х635ММ белый"

    Кол-во: 17.000

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