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    Главная / Торги / Поставка пылесос Karcher Арханшгельский филиал ЗнП №1156

    Поставка пылесос Karcher Арханшгельский филиал ЗнП №1156

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 01:0019.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156072Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156072

    Наименование закупки

    Поставка пылесос Karcher Арханшгельский филиал ЗнП №1156

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 15:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (4012) 550319

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    e.s.volkova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Елена Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пылесос Karcher Арханшгельский филиал ЗнП №1156

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 01:00 GMT +319.08.2020 01:0019.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156072Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пылесос Karcher Арханшгельский филиал ЗнП №1156

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, г.Архангельск, пр-кт Ломоносова, д.142Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением данного заказа, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО – СБИС или ДИАДОК

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пылесос Karcher WD 3 Premium 1.629-863.0 мощность: 1000Вт, объем пылесборника: 17л"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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