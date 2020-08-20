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    Главная / Торги / Поставка материалов пожаротушения ПрЭО Ямал

    Поставка материалов пожаротушения ПрЭО Ямал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 22:0020.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156071Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    156071

    Наименование закупки

    Поставка материалов пожаротушения ПрЭО Ямал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 16:04

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-14-69

    Адрес электронной почты

    Valeev.RN@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Валеев Рушан Нисаметдинович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов пожаротушения ПрЭО Ямал

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 22:00 GMT +320.08.2020 22:0020.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156071Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 22:00 GMT +320.08.2020 22:0020.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156071Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка материалов пожаротушения ПрЭО Ямал

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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