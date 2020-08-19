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    Главная / Торги / Поставка стартовых наборов Roche для запуска новых анализаторов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Поставка стартовых наборов Roche для запуска новых анализаторов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 00:0019.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156069Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156069

    Наименование закупки

    Поставка стартовых наборов Roche для запуска новых анализаторов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 15:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    864266

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.komarov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров Марк Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стартовых наборов Roche для запуска новых анализаторов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 00:00 GMT +319.08.2020 00:0019.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156069Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стартовых наборов Roche для запуска новых анализаторов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Начальная цена

    529 121,47

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов Testosterone II д/опред. тестостерона д/анализатора 100 опр. №1 05200067190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Набор калибраторов Testosterone II д/опред. тестостерона д/анализатора 05202230190 фл. №1 4мл"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов Сыворотка контр. универсал. д/анализаторов ELECSYS 2010/Cobas e 411 №1 11731416190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов Универс разбавитель проб д/анализаторов ELECSYS 2010/Cobas e 411 36мл фл. №2 03183971122"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Раствор химический Буфер Procell д/анализатора Cobas e, Elecsys 380мл №6 11662988122"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Раствор химический промывающий Cleancell д/анализатора 380мл 1000 опр. №6 11662970122"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Раствор химический моющий д/анализатора Elecsys 2010 и 1010 SYS WASH 11930346122"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов Roche TP2 для определения общего белка №300 03183734190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Реактив Калибратор для автоматизированных систем 12х3мл, 10759350190, Roche"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Реагент Контроль гематологический PreciControl ClinChem Multi 1 5мл универсальный №20 05117003190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Реагент Контроль гематологический д/анализатора PreciControl ClinChem Multi 2 5мл универсальный II фл. №20 05117216190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Реагент Раствор гидроксида натрия для промывки NAOH-D моющий для аппарата Cobas c311 04880285190 2х1800МЛ Roche"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Реагент Раствор для промывки кювет к системе Cobas c311 04880307190 2х1.8Л Roche"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Реагент Раствор моющий Roche к аппарату Cobas c311 04708725190 12х59МЛ Мультиклин (Multiclean)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Реагент Раствор Roche EcoTergent для Cobas 311 05422485190 60МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Реагент Раствор для промывки NaOH-D к аппарату Cobas c311 04489241190 50МЛ Roshe"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Реагент Раствор Roche SMS(detergent 2) cassette средство моющее синтетическое для Cobas c-pack 04489225190 50МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Реагент Дилюент раствор 9% NaCl для биохимического анализатора Cobas c311 04489357190 50МЛ Roche"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Реагент дилюент для биохимического анализатора Cobas c311 5х300МЛ 04522630190 Roche"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Реагент Раствор Ise Internal Standard референсный для анализатора Hitachi 911/.912 реагент для контроля качества кат.№ 11551248316/4522320190 5х600МЛ Roch"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Реагент Раствор (ISE-KCL-SOLUTION) 11360981216 для референсного электрода для биохимического анализатора Hitachi 911 5х300МЛ Roche"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Тест-полоска для анализа мочи на приборах типа Мидитрон Combur 10M 100ШТ 11379208077"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Материал контрольный Ликвичек Контроль №1 144мл Общий анализ мочи двухуровневый 435"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Раствор химический моющий ИСЭ ISE Cleaning Solution 5х100МЛ 11298500316"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Раствор химический промывочный Sample Cleaner 2 68МЛ 05958024190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Раствор химический Elecsys Blank Cell для проведения фоновой пробы 2х50МЛ 11729306122"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Ячейка измерительная Measuring Cell with Reference Electrode для анализатора 05151643001"

    Кол-во: 1.000

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