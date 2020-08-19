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Наименование закупки
Архангельский филиал. Приобретение запчастей к снегоходам Буран, Тайга
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 17:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8142) 794153
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Natalya.Varaksina@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вараксина Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Архангельский филиал. Приобретение запчастей к снегоходам Буран, Тайга
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 17:00 GMT +319.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156065Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Архангельский филиал. Приобретение запчастей к снегоходам Буран, Тайга
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, г. Архангельск, проезд Приорова, д.4, корп. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту поставки в течении 10 календарных дней. Доставка до адреса за счет поставщика. Поставщик должен работать в ЭДО.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 2.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 66.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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