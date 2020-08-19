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    Главная / Торги / Архангельский филиал. Приобретение запчастей к снегоходам Буран, Тайга

    Архангельский филиал. Приобретение запчастей к снегоходам Буран, Тайга

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156065Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156065

    Наименование закупки

    Архангельский филиал. Приобретение запчастей к снегоходам Буран, Тайга

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 17:26

    Документация процедуры

    Дополнительные_требования_к_поставщику.docx

    Контактная_информация.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8142) 794153

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Natalya.Varaksina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вараксина Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Архангельский филиал. Приобретение запчастей к снегоходам Буран, Тайга

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 17:00 GMT +319.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156065Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Архангельский филиал. Приобретение запчастей к снегоходам Буран, Тайга

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, г. Архангельск, проезд Приорова, д.4, корп. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течении 10 календарных дней. Доставка до адреса за счет поставщика. Поставщик должен работать в ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло транспортного средства мягкое 110700104 снегоход Буран ветровое"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Свеча зажигания А-17-ДВР"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 3"

    "Насос топливный 110800320 снегоход Буран бензин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Балансир катков правый 110200120 снегоход Буран"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Балансир катков левый 110200070 снегоход Буран"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Ремень приводной Rubena 0018252 вариатор снегохода БУРАН 1120мм"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 7"

    "Пружина 110200148 подвеска катка снегохода Буран правая короткая"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 8"

    "Пружина 110200142 подвеска катка снегохода Буран левая короткая"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 9"

    "Пружина 110200139 снегоход Буран левая/правая длинная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Лента гусеничная короткая Полюс ЛГБ 005000 снегоход Буран"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Подшипник шариковый 205"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 12"

    "Подшипник шариковый 306"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Лыжа рулевая 110300040 передняя снегоход БУРАН металл B0.2 x L1.0 x s0.05м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Рессора в сборе 110300200 снегоход Буран"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Ремень приводной вентилятора Rubena AVP 10-682 La система охлаждения снегохода Буран 682мм 10мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Регулятор напряжения R-98 30.3702 снегоход Буран, Рысь, Тайга 12В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Вариатор Буран 110602800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Карбюратор К65Ж 659191000 снегоход Буран"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Прокладка транспортного средства 110500080 головка блока снегохода Буран"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Прокладка транспортного средства 110501192 цилиндр двигателя снегохода Буран"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Группа поршневая 4610013547247 снегоход Буран"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Трос 340300170 газа, подсоса снегохода Буран 660мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Вкладыш шатунный 110602091 вариатор Альпина"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Вкладыш трансмиссии 110600017 снегоход Буран пластик"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 25"

    "Вкладыш трансмиссии 110600017 снегоход Буран пластик"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 26"

    "Коммутатор системы зажигания К-15 84.3734 снегоход Буран 15В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Основание магдино ИБТС 453786.002-01 снегоход Тайга"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Уплотнение сальниковое AS307210 вал коленчатый снегохода Тайга 30x72x10мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Катушка зажигания ТЛМ-3 для: снегоход Буран Рысь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Подшипник шариковый 204"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Подшипник шариковый 180204"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 32"

    "Подшипник шариковый 180205"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 33"

    "Манжета уплотнительная 120600290 вал хода заднего снегохода Буран 25x47x7мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Манжета уплотнительная 002050047 вал ведущий снегохода Буран 30x52x7мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Манжета уплотнительная 110200041 подвеска снегохода Буран 24x52x9мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Фара транспортного средства 111103330 снегоход Буран задний"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Вал ведомый с усиленными щеками 110200020 снегоход БУРАН"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Звездочка гусеницы 110200015 снегоход Буран"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Натяжитель 01730 гусеница снегохода Буран"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Обод 110200108 каток снегохода Буран"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 41"

    "Прокладка транспортного средства 110600075 коробка реверса снегохода Буран"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Лист рессоры коренной 110300184 снегоход Буран"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Вал направляющий 110200300 снегоход Буран"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Основание магдино ИБТС 453786.001 снегоход Буран"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Вкладыш трансмиссии С40600516 снегоход Тайга"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 46"

    "Болт ушковый 140300120 управление рулевое снегохода Тайга"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Болт 140300102 управление рулевое снегохода Тайга"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 48"

    "Болт ушковый 140300120-01 управление рулевое снегохода Тайга"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Проставка С40300125 амортизатор снегохода Тайга"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 50"

    "Башмак транспортного средства С40300030 лыжа снегохода Тайга"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Лыжа рулевая 711-1229-30 снегоход Тайга пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Ограничитель (автотранспорт) ремень С40200505 рычаг натяжения снегохода Тайга"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Коммутатор системы зажигания ИБТС 453631.005-02 снегоход Тайга 15В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Подшипник игольчатый 42140841 25мм 32мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Подшипник игольчатый 42140842 942/30 30мм 38мм"

    Кол-во: 1.000

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