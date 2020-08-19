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Наименование закупки
Поставка строительных материалов КОМИ филиал ЗнП №1182, 1178
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 15:30
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(4012) 550319
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
e.s.volkova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Елена Станиславовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов КОМИ филиал ЗнП №1182, 1178
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 01:00 GMT +319.08.2020 01:0019.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156064Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов КОМИ филиал ЗнП №1182, 1178
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Г. Усинск, ул. 60 лет Октября, 1/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту поставки в течение 10 - 15 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением данного заказа, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО – СБИС или ДИАДОК
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 150.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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