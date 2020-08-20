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    Главная / Торги / Поставка клапана для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Поставка клапана для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 14:0020.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156053Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156053

    Наименование закупки

    Поставка клапана для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 14:59

    Документация процедуры

    Требования_к_документам_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mparemskaya@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паремская Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапана для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 14:00 GMT +320.08.2020 14:0020.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156053Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапана для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Начальная цена

    753 899,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок Пангоды, промзона Пангодинская база ПТОиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 раб. дней с даты отгрузки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан регулирующий ручной РУСТ510-3 50ММ PN25 газ сталь УХЛ1 с ответными фланцами, прокладками и крепежом ТУ 3742-002-41554973-98"

    Кол-во: 1.000

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