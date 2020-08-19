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    Главная / Торги / Поставка вентилятора и п.у. агрегата для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Поставка вентилятора и п.у. агрегата для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156049Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156049

    Наименование закупки

    Поставка вентилятора и п.у. агрегата для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 14:56

    Документация процедуры

    Требования_к_документам_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mparemskaya@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паремская Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентилятора и п.у. агрегата для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156049Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентилятора и п.у. агрегата для «Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ»

    Начальная цена

    216 921,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок Пангоды, промзона Пангодинская база ПТОиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 раб дней с даты отгрузки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пылеуловитель ПУ-800 Вентилятор центробежный FUA-18001ШТ Пускатель с тепловым реле NQ3-5,5P(1-1.6) 1.6А 1ШТ Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M-3H 1ШТ Напорный переходной раструб 90 NPR-90 F-1800/2100 1ШТ Гибкий полиуретановый шланг d160ММ ВПу-05-160 - 5 ПОГ.М Хомут 150-170/9 W2 DIN 3017 2ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Вентилятор центробежный радиальный FUK-4700 4000М3/Ч 2380-1200ПА 2200ВТ 2860ОБ/МИН 50А 380В с пускателем на тепловом реле NQ3-5.5P(4-6) 6А 1ШТ"

    Кол-во: 1.000

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