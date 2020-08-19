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    Главная / Торги / Поставка шкафных газорегуляторных пунктов

    Поставка шкафных газорегуляторных пунктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156044Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156044

    Наименование закупки

    Поставка шкафных газорегуляторных пунктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 14:49

    Документация процедуры

    Спецификация_и_ТЗ.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    l.lipatova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шкафных газорегуляторных пунктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156044Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафных газорегуляторных пунктов

    Начальная цена

    466 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-РДГД-20М-1-А.1.1413-70 с одной линией редуцирования -40...+50 3КПА 50КГ ОЛ на изготовление ГРПШ для объекта "ГРС-97 Алексеевка, Самарская обл., Алексеевский район, 1,1 км а/д с.Алексеевка-п. Субботинский", инвентарный номер 305186, Средневолжское ЛПУ МГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-РДУ-32-1-Б.2.2414-300 с двумя линиями редуцирования -40...+50 3.5КПА 300КГ ОЛ на изготовление ГРПШ для объекта "Г/п отвод и ГРС-122 Кирпичный завод, Самарская обл., Ставропольский район, обводная дорога "М-5-Новый город", 8 км, в 3 км севернее", инвентарный номер 026507, Тольяттинское ЛПУ МГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-РДУ-32-1-Б.2.2414-300 с двумя линиями редуцирования -40...+50 3.5КПА 300КГ ОЛ на изготовление ГРПШ для объекта "Г/п отвод на ГРС-96 г.Кузнецк, Пензенская обл., Кузнецкий район", инвентарный номер 026457, Павловское ЛПУ МГ"

    Кол-во: 1.000

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