Цена договора и требования к обеспечению

Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-РДГД-20М-1-А.1.1413-70 с одной линией редуцирования -40...+50 3КПА 50КГ ОЛ на изготовление ГРПШ для объекта "ГРС-97 Алексеевка, Самарская обл., Алексеевский район, 1,1 км а/д с.Алексеевка-п. Субботинский", инвентарный номер 305186, Средневолжское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-РДУ-32-1-Б.2.2414-300 с двумя линиями редуцирования -40...+50 3.5КПА 300КГ ОЛ на изготовление ГРПШ для объекта "Г/п отвод и ГРС-122 Кирпичный завод, Самарская обл., Ставропольский район, обводная дорога "М-5-Новый город", 8 км, в 3 км севернее", инвентарный номер 026507, Тольяттинское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.000