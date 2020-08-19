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Наименование закупки
Поставка аккумуляторных батарей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 14:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-18-67
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.a.fomin@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомин Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 09:30 GMT +319.08.2020 09:3019.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156040Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ
Начальная цена
128 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Российскя федерация, 108814, г.Москва, поселение Сосенское, п. ГазопроводРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 8.000
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