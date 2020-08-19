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    Главная / Торги / Скрепки металлические овальные 50мм/50шт.

    Скрепки металлические овальные 50мм/50шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156035Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156035

    Наименование закупки

    Скрепки металлические овальные 50мм/50шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 14:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГАГИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    Почтовый адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Контактный телефон

    +7 83195 2-15-04

    Факс

    +7 83195 2-16-07

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.gag.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галина Петрушова Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Скрепки металлические овальные 50мм/50шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 07:00 GMT +319.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156035Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Скрепки металлические овальные 50мм/50шт.

    Начальная цена

    333,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607870, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с.Гагино, ул.Ленина, д.44Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 5 рабочих дней с момента доставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скрепки канцелярские Globus 50ММ металлические без покрытия овальные серебро 50ШТ 897766"

    Кол-во: 20.000

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    Прием заявок:
    14.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    7 588
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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