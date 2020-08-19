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Наименование закупки
Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 14:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 987 236-80-32
Факс
Адрес электронной почты
secured@kazan.gazfood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайнетдинова Гульназ Рамилевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156031Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Начальная цена
317 228,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, 420051, Российская Федерация, г.Казань, ул.Тэцевская, д.293Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 200.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 240.000
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