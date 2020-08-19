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    Главная / Торги / Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156031Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156031

    Наименование закупки

    Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 14:29

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_см_овощей_ягод_теста_КИМ_№№.xlsx

    Казанское_УООП_Договор_КИМ_ШАБЛОН.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 987 236-80-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    secured@kazan.gazfood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайнетдинова Гульназ Рамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156031Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    317 228,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 420051, Российская Федерация, г.Казань, ул.Тэцевская, д.293Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь компотная свежезамороженная слива, черная смородина, рябина, крыжовник 10КГ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Ягоды свежемороженые Слива б/к половинки 10000Г класс 1"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 3"

    "Смесь овощная свежемороженая Весенние овощи 10000Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Овощи свежемороженые Шпинат резаный 10КГ класс 1"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 5"

    "Овощи свежемороженые Капуста Брюссельская 10КГ класс 1"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Клюква свежемороженая дикая 10КГ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 7"

    "Смородина черная свежемороженая класс 1 ГОСТ Р 53956-2010 Россия"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 8"

    "Ягоды свежемороженые Облепиха мех.очистка ГОСТ Р 53956-2010 Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 9"

    "Клюква свежемороженая садовая класс 1 Россия ГОСТ Р 53956-2010"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 10"

    "Вишня свежемороженая с косточкой класс 1 Россия ГОСТ Р 53956-2010"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 11"

    "Смесь овощная свежемороженая Соте СТО 23099662-001-2015 Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Смесь овощная свежемороженая Мексиканская СТО 23099662-001-2015 Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Фасоль стручковая свежемороженая резаная стручковая класс 1 ГОСТ Р 54683-2011 Китай"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Овощи свежемороженые Капуста Брокколи класс экстра 40-60 ГОСТ Р 54683-2011 Китай"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 15"

    "Овощи свежемороженые Капуста цветная класс экстра 40-60 ГОСТ Р 54683-2011 Китай"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Овощи свежемороженые Горошек зеленый зерновой класс 1 ГОСТ Р 54683-2011 Китай"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 17"

    "Тесто слоеное дрожжевое Россия ТУ 9110-022-00346075-09"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 18"

    "Тесто слоеное бездрожжевое Россия ТУ 9110-022-00346075-09"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 19"

    "Клубника свежемороженая класс 1/экстра Россия ГОСТ Р 53956-2010"

    Кол-во: 240.000

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