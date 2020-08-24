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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции

    Поставка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 01:0024.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156026Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156026

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 13:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-34-95

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    ontm@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнов Ростислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 01:00 GMT +324.08.2020 01:0024.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156026Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции

    Начальная цена

    520 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбург, 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Поставка товара осуществляется силами Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 32х5ММх2000ММ 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Труба 89х10ММх2000ММ 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Труба 114х12ММх2000ММ 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001"

    Кол-во: 5.000

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