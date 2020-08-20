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    Главная / Торги / Поставка кофе и бакалейной продукции

    Поставка кофе и бакалейной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156021Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156021

    Наименование закупки

    Поставка кофе и бакалейной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 13:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кофе и бакалейной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 08:00 GMT +320.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156021Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кофе и бакалейной продукции

    Начальная цена

    470 666,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 рабочих дней. Доставка до склада Покупателя за счёт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маргарин сливочный Пышка 250Г ООО "Юнивелер СНГ""

    Кол-во: 2053.000

    "Позиция 2"

    "Маслины б/к Coopoliva ж/б 350Г"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 3"

    "Паста томатная Стоевъ 3000Г ж/б ГОСТ 54678-2011"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Масло растительное подсолнечное рафинированное дезодорированное Аннинское высший сорт 5Л пластиковая бутылка ГОСТ Р 52465-2005"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Оливки б/к Coopoliva 350Г ж/б"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 6"

    "Кофе натуральный растворимый Carte Noire Original порционный 2Г 26 пакетиков"

    Кол-во: 120.000

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