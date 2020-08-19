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Наименование закупки
Право использования программы для ЭВМ «Контур.Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 2 года, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 13:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1
Почтовый адрес
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44
Контактный телефон
+7 83195 2-15-04
Факс
+7 83195 2-16-07
Адрес электронной почты
uszn@soc.gag.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галина Петрушова Борисовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право использования программы для ЭВМ «Контур.Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 2 года, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 07:00 GMT +319.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156017Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право использования программы для ЭВМ «Контур.Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 2 года, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP"
Начальная цена
8 548,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607870, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с.Гагино, ул.Ленина, д.44Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 5 рабочих дней с момента оказания услуги
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44
Кол-во: 1.000
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