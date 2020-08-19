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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания мясо свинины

    Поставка продуктов питания мясо свинины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156016Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156016

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания мясо свинины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 13:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания мясо свинины

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156016Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания мясо свинины

    Начальная цена

    482 001,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 рабочих дней. Доставка до склада Покупателя за счёт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свинина окорок без кости с/м ГОСТ 31475-2012"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 2"

    "Свинина корейка б/к свежемороженная"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Свинина ребра свежемороженные ЗАО СК Короча"

    Кол-во: 100.000

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