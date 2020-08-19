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    Главная / Торги / Поставка комплектующих ДКД для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2020

    Поставка комплектующих ДКД для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 22:0019.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156012Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156012

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих ДКД для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 14:09

    Документация процедуры

    Договор_№_XUM_через_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-67-23

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nemtinovmi@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немтинов Михаил Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих ДКД для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 22:00 GMT +319.08.2020 22:0019.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156012Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих ДКД для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2020

    Начальная цена

    356 663,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 15 рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасные части к счетчикам газа Комплект колец уплотнительных ДКД-200 32ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Комплект колец 2503.013-2; 014-2; 01-2 фторопласт для ДКД-200 24ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Запасные части к счетчикам газа Комплект колец стопорных ДКД-200 (Б130) 8ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть к регулятору давления газа шток триггера Т1-01-01 для БПУ ДКД"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 5"

    "Запасные части к счетчикам газа Поршень триггера Т1-01-11"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть к регулятору давления газа вал триггера Т1-01-08 для БПУ ДКД с гайкой Т1-01-06"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "Запасные части к счетчикам газа Комплект колец уплотнительных БлП-09 130ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть к регулятору давления газа имитатор ДКД для настройки блока управления ДКД-200"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
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