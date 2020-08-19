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Наименование закупки
Поставка щебня для нужд АО "Газпром центнрэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 13:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Контактный телефон
+7 495 526-44-80 доб. 3217670032176
Факс
+7 495 428-48-01
Адрес электронной почты
v.sarychev@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарычев Виктор Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня для нужд АО "Газпром центнрэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 00:00 GMT +319.08.2020 00:0019.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156006Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня для нужд АО "Газпром центнрэнергогаз"
Начальная цена
1 194 480,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628147 ХМАО-Югра, Березовский район, п. СветлыйРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 15 рабочих дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Кол-во: 216.000
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