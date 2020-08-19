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    Главная / Торги / Поставка дорожных плит согласно спецификации

    Поставка дорожных плит согласно спецификации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155999

    Наименование закупки

    Поставка дорожных плит согласно спецификации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 12:57

    Документация процедуры

    Спецификация_и_ТЗ.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    l.lipatova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дорожных плит согласно спецификации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дорожных плит согласно спецификации

    Начальная цена

    534 880,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Согласно спецификации: поз.1 (18 шт) Самарская обл., Ставропольский р-н, п.Поволжский; поз.2 (5 шт.) Самарская обл., Сергиевский р-н, 1,5 км юго-восточнее 1108 км автодороги М-5 "Москва-Челябинск"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная ПДНм-АV 3.503.1-91 вып.1 6х2х0.14М 1.68М3 4.2Т"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Плита дорожная ПДНм-АV 3.503.1-91 вып.1 6х2х0.14М 1.68М3 4.2Т"

    Кол-во: 5.000

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