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    Главная / Торги / Поставка блоков питания для нужд филиала "Гавриловское ЛПУМГ" ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка блоков питания для нужд филиала "Гавриловское ЛПУМГ" ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 00:0019.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155998Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155998

    Наименование закупки

    Поставка блоков питания для нужд филиала "Гавриловское ЛПУМГ" ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 12:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-08-23

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    chudnov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чуднов Игорь Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка блоков питания для нужд филиала "Гавриловское ЛПУМГ" ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 00:00 GMT +319.08.2020 00:0019.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155998Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блоков питания для нужд филиала "Гавриловское ЛПУМГ" ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    780 767,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, """Филиал ООО """"Газпром трансгаз Москва"""" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    """""""Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятьнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания АС ZES-3252GPXB ZES-3-PSM-AC220-920W 220В 920ВТ Zelax"

    Кол-во: 5.000

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