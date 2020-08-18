Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Камеры видеонаблюдения

    Камеры видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155993Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155993

    Наименование закупки

    Камеры видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 12:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-42-61

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    kazymova-ia@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казымова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Камеры видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 12:00 GMT +318.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155993Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Камеры видеонаблюдения

    Начальная цена

    322 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермь, ул.Пихтовая, 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика до склада покупателя (доставку включить в цену, не выделять отдельно). Отсрочка платежа 45 кал.дней (для субъектов МСП - 15 рабочих дней).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камера системы видеонаблюдения IP уличная Hikvision DS-2CD2642FWD-IS"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Камера системы видеонаблюдения купольная, уличная Hikvision DS-2CD2143G0-IS 4мм 2560x1440пикс 1/3""

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
    Ценовой запрос № 82795
    Поставка сенсорного киоска Априори 19 для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"
    Поставка сенсорного киоска Априори 19 для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"
    82795
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    80 339
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить