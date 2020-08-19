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    Главная / Торги / Закупка ТМЦ по ОТ 1РОО

    Закупка ТМЦ по ОТ 1РОО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155988Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155988

    Наименование закупки

    Закупка ТМЦ по ОТ 1РОО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 12:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 912 949-01-94 доб. 78216718018

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    Ypodorov@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подоров Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ТМЦ по ОТ 1РОО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155988Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ТМЦ по ОТ 1РОО

    Начальная цена

    121 545,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г.Ухта ул.Октябрьская д.21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Продукции включает стоимость ее доставки, упаковки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами ТН (Форма Торг-12) или УПД, при условии выставления Поставщиком счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечка производственная для оказания первой помощи работникам ФЭСТ футляр пластиковый по приказу Минздравсоцразвития РФ №169н от 05.03.2011г"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воды кувшин Барьер Гранд 4Л; ДМ³ белый, синий, зелёный, красный, оранжевый"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Прибор метеорологический для измерения и регистрации параметров ветра Метеостанция LaCrosse WS6860 домашняя многофункциональная с цветным экраном"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Картридж к фильтру для воды Барьер КБ-4 пластик для водопроводной воды 350Л 300МЛ/МИН до +40ГРАД ЦЕЛЬС 145ММ 65ММ"

    Кол-во: 348.000

    "Позиция 5"

    "Сетка москитная на магнитах для дверей 100х210СМ коричневый ПВХ 1389831"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Жалюзи вертикальные двухсторонние тканевые Лайн II бежевый 2.80х1.10М ООО «Пассим+»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Жалюзи вертикальные односторонние тканевые Лайн II бежевый 1.00х1.15М ООО «Пассим+»"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Жалюзи горизонтальные алюминиевые для дома или офиса белый 1.20х12.5М ООО «Пассим+»"

    Кол-во: 2.000

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