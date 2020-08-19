Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость Продукции включает стоимость ее доставки, упаковки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами ТН (Форма Торг-12) или УПД, при условии выставления Поставщиком счета.