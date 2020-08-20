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    Главная / Торги / Бумага для матричного принтера Epson LX-350 с перфорацией в рулоне на пластиковой втулке

    Бумага для матричного принтера Epson LX-350 с перфорацией в рулоне на пластиковой втулке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155985Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155985

    Наименование закупки

    Бумага для матричного принтера Epson LX-350 с перфорацией в рулоне на пластиковой втулке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 12:12

    Документация процедуры

    Тех._задание_-_ролики_для_принтера.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1180

    Факс

    Адрес электронной почты

    30123@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамонов Юрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бумага для матричного принтера Epson LX-350 с перфорацией в рулоне на пластиковой втулке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155985Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага для матричного принтера Epson LX-350 с перфорацией в рулоне на пластиковой втулке

    Начальная цена

    52 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Белгородская область, 308010, Белгородская область, Богдана Хмельницкого просп. 166, Белгородский центр ОВД.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Срок поставки 15 (пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора. Оплата поставленных Товаров не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приемки Товаров.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для матричного принтера Epson LX-350 с перфорацией в рулоне на пластиковой втулке"

    Кол-во: 400.000

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