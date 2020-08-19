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    Главная / Торги / Поставка информационных стендов для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка информационных стендов для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155982Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155982

    Наименование закупки

    Поставка информационных стендов для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 11:37

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки__.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    3432265242

    Факс

    Адрес электронной почты

    M.Derevyanko@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Деревьянко Максим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Курганская область, Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка информационных стендов для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155982Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка информационных стендов для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    65 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область,Челябинская область,Курганская область,Оренбургская область, Согласно приложению № 2 к проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд информационный Уголок потребителя 1000х750ММ ПВХ 3ММ 8 карманов ПЭТ 0.4ММ ООО "Город Стендов""

    Кол-во: 30.000

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