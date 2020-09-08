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    Главная / Торги / Канцелярские принадлежности ГУО 2020

    Канцелярские принадлежности ГУО 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2020 14:0008.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155978Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155978

    Наименование закупки

    Канцелярские принадлежности ГУО 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 11:51

    Документация процедуры

    ТЗ_Сувенирная_продукция_2020.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    911-131-7712

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    SSolovyeva@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Светлана Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцелярские принадлежности ГУО 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.09.2020 14:00 GMT +308.09.2020 14:0008.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155978Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские принадлежности ГУО 2020

    Начальная цена

    869 152,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Внуковская 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настенный трехблочный Трио перекидной"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Ежедневник недатированный искусственная кожа с логотипом, тиснение"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Пакет бумажный с символикой"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Изделие штучное из полиэтилена . Пакет ПВД 40х50СМ, белый. Плотность 70МКМ, печать в 1 цвет (любой), с одной стороны"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Изделие штучное из полиэтилена . Пакет ПВД 40х50СМ, белый. Плотность 70МКМ, печать в 1 цвет (любой), с одной стороны"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Ручка шариковая пластик с фирменной символикой"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 7"

    "Папка деловая на молнии Алекс 340x260x25ММ синяя экокожа отрывной блокнот 800836"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Папка деловая на молнии А5+ натуральная кожа (возможно укомплектовать блокнотом с индивидуальным дизайном. Возможность нанесения логотипа: тиснение, полноцветная печать)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Медаль сувенирная МК 202c d=70ММ металл диаметр вкладыша 50ММ, вес 45Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Ручка шариковая автоматическая Pencil T31 синий 0.7ММ металл Синий в футляре с логотипом"

    Кол-во: 15.000

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