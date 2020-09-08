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Наименование закупки
Канцелярские принадлежности ГУО 2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 11:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Контактный телефон
911-131-7712
Факс
+7 812 613-39-06
Адрес электронной почты
SSolovyeva@nw.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьева Светлана Игоревна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские принадлежности ГУО 2020
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.09.2020 14:00 GMT +308.09.2020 14:0008.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155978Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские принадлежности ГУО 2020
Начальная цена
869 152,10
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Внуковская 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Кол-во: 300.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 15.000
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