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    Главная / Торги / Закупка СИЗ от паденияс высоты для нужд Хабаровского участка

    Закупка СИЗ от паденияс высоты для нужд Хабаровского участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 00:0019.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155974Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155974

    Наименование закупки

    Закупка СИЗ от паденияс высоты для нужд Хабаровского участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 11:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-93-89

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    simako.pnr@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симако Виктор Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка СИЗ от паденияс высоты для нужд Хабаровского участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 00:00 GMT +319.08.2020 00:0019.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155974Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка СИЗ от паденияс высоты для нужд Хабаровского участка

    Начальная цена

    54 302,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Вяземская 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата, доставка до г. Ноглики включена в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Привязь страховочная ARX PS-3 M - XL, XXL 1.54КГ 2 точки крепления"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Строп удерживающий ARX SU-2 для удерживания и рабочего позиционирования 2М 138-0115-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Строп страховочный ARX SS-2 2М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Устройство блокирующее ARX UB-1 15М 138-0088-01 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 1.000

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