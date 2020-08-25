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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Набор,изготовление и поставка Заказчику специальных журналов учёта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 11:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Контактный телефон
+7 906 214-70-76
Факс
+7 812 613-39-06
Адрес электронной почты
EFedyunin@nw.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федюнин Евгений Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Набор,изготовление и поставка Заказчику специальных журналов учёта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2020 09:00 GMT +325.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155969Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Набор,изготовление и поставка Заказчику специальных журналов учёта
Начальная цена
30 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, 236038, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Работаем только с типографиями по г. Калининград, Калининградской обл. Оплата производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объёме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма ТОРГ-12), при условии выставления Поставщиком счёта. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю помесячно по адресу, указанному в Спецификации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Кол-во: 80.000
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