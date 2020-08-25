Набор,изготовление и поставка Заказчику специальных журналов учёта

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Работаем только с типографиями по г. Калининград, Калининградской обл. Оплата производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объёме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма ТОРГ-12), при условии выставления Поставщиком счёта. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю помесячно по адресу, указанному в Спецификации.