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Наименование закупки
Поставка материалов для растворов на Ковыктинское ГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 10:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 34949 2-46-83
Факс
Адрес электронной почты
d.kuzminykh@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьминых Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для растворов на Ковыктинское ГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155960Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для растворов на Ковыктинское ГКМ
Начальная цена
1 213 752,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-Магистральный (114-й км.) Ковыктинское ГКМ, Куст № 101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 60 дней с момента поставки товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Кол-во: 4.800
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