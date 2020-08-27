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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд ООО Сибметахим

    Поставка мебели для нужд ООО Сибметахим

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 08:0027.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155953Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155953

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд ООО Сибметахим

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 10:36

    Документация процедуры

    ТЗ_по_мебели.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахитова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для нужд ООО Сибметахим

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2020 08:00 GMT +327.08.2020 08:0027.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155953Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд ООО Сибметахим

    Начальная цена

    225 066,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата в течении 15 рабочих дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло офисное Сити искусственная кожа черный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Кресло ВА-5 Галакси Ultra экокожа, хром"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Стул офисный для посетителей Изо металл ткань черный"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Комплект мебели рабочее место L Дэфо Берлин береза ЛДСП угловой стол с приставной тумбой на 3 ящика 1600х1400х740ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф офисный стеллаж открытый Р-Оптима 495782 740х372х1894ММ ольха ЛДСП без дверей"

    Кол-во: 4.000

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