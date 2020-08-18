Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка ПАО Ростелеком Калининградский филиал

    Поставка ПАО Ростелеком Калининградский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 08:3018.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155949Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155949

    Наименование закупки

    Поставка ПАО Ростелеком Калининградский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 10:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (812) 6440478

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Elena.A.Kostina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костина Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ПАО Ростелеком Калининградский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 08:30 GMT +318.08.2020 08:3018.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155949Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ПАО Ростелеком Калининградский филиал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, г. Калининград ул. Багратиона д. 111Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антенна активная Ubiquiti NanoStation M2 2412...2472МГц RJ45"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Кронштейн настенный, универсальный UMB-500 140x510x187мм"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264083
    Зажим кабельный, Кронштейн универсальный, Шкаф телекоммуникационный, Медиаконвертер оптический, Коммутатор управляемый
    Зажим кабельный, Кронштейн универсальный, Шкаф телекоммуникационный, Медиаконвертер...
    264083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Марий Эл Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 260351
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных материалов
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных...
    260351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 78697
    Поставка строительных материалов (УСЛ 097)
    Поставка строительных материалов (УСЛ 097)
    78697
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    116 354
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 78746
    Поставка доводчиков
    Поставка доводчиков
    78746
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    17 343
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 79145
    Поставка комплектующих для окон
    Поставка комплектующих для окон
    79145
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    28 814
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 78871
    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
    78871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    243 907
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить