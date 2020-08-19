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    Главная / Торги / Поставка батареек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка батареек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 08:3019.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155943Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155943

    Наименование закупки

    Поставка батареек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 10:34

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение_№_1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка батареек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 08:30 GMT +319.08.2020 08:3019.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155943Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка батареек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    664 360,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок и порядок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения договора.Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Duracell LR-03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Duracell LR-06 АА 1.5В"

    Кол-во: 2000.000

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