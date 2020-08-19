Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка медикаментов

    Поставка медикаментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 14:3019.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155942Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155942

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 12:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пануров Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 14:30 GMT +319.08.2020 14:3019.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155942Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов

    Начальная цена

    17 783,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Воротынский район, п.Кузьмияр, ул.Центральная, д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором и документацией закупки, по согласованию с заказчиком. Характеристики товара прописаны в комментариях

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство нейролептическое Галоперидол МНН-Галоперидол раствор для инъекций ампулы 0,5% 1МЛ 10ШТ не выше 25 град.С ООО "ОЗОН""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Средство нейролептическое Галоперидол МНН-Галоперидол таблетки 1,5мг 50ШТ не выше 25 град.С ООО "ОЗОН""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Препарат Конвулекс раствор для инъекций 100МГ 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Антипсихотическое средство (нейролептик) Клопиксол Депо МНН-Зуклопентиксол р-р д/в/м введения (масляный) ампулы 200МГ/МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Антипсихотическое средство (нейролептик) Аминазин МНН-Хлорпромазин таблетки 25МГ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Препарат Финлепсин таблетки 200МГ №50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Антипсихотическое средство (нейролептик) Клопиксол МНН-Зуклопентиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10МГ 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Средство нейролептическое Галоперидол МНН-Галоперидол таблетки 1,5мг 50ШТ не выше 25 град.С ООО "ОЗОН""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Средство нейролептическое Галоперидол МНН-Галоперидол раствор для инъекций ампулы 0,5% 1МЛ 10ШТ не выше 25 град.С ООО "ОЗОН""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Толперизон МНН-Толперизон таблетки покрытые оболочкой 150МГ 30 ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Антипсихотическое средство (нейролептик) Оланзапин МНН-Оланзапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10МГ 28ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Антипсихотическое средство (нейролептик) Кветиапин МНН- Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100МГ 60ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Рисперидон Торендо Ку-таб таблетки для рассасывания 2МГ 30ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Кислота аскорбиновая драже 50МГ 200ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Нестероидное противовоспалительное средство БАРАЛГИН М ампулы 5МЛ №5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Фуросемид раствор для иньекций ампулы 1ПРОЦ 2МЛ 10ШТ ООО "Бзмп" Беларусь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Средство диуретическое Диувер таблетки 5МГ 60ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Средство диуретическое Спиронолактон таблетки 25МГ 20ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ООО "Озон" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Блокатор кальциевых каналов Амлодипин МНН-Амлодипин таблетки 5МГ 30ШТ ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Препарат гипогликемический Глиформин МНН-Метформин таблетки ППО 500МГ 60ШТ АО «АКРИХИН» Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Средство антиадренергическое Тамзелин МНН- Тамсулозин капсулы пролонгированного действия 0,4МГ 30ШТ 3 года ООО "ВЕЛФАРМ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Ревит драже №100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Препарат валерианы Валерианы экстракт таблетки покрытые оболочкой 20МГ №50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Индапамид ретард таблетки покрытые оболочкой 1.5МГ 30ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Эналаприл таблетки 10МГ №20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Препарат КАПТОПРИЛ МНН-Каптоприл таблетки 20ШТ 25МГ не выше 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года P N001695/01 ООО "Озон" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Средство антиангинальное, гипотензивное Нолипрел А Би-Форте таблетки покрытые оболочкой 30ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Препарат Перинева МНН-Периндоприл таблетки 90ШТ 8МГ ЛСР-008961/09 ООО "КРК-РУС" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Реактив химический Уголь активированный ОУ-А 1КГ ГОСТ 4453-74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Омепразол МНН-Омепразол капсулы 20МГ 20ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Салфетка медицинская Ника 45х29СМ марлевая двухслойная стерильная 10ШТ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Изделие Салфетка 16х14СМ стерильная 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Перчатки медицинские хирургические анатомическая форма стерильные Viroban латекс 7"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Система инфузионная для переливания растворов SF SF Medical GmbH пластиковый шип и воздушный клапан с фильтром"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Средство антацидное Маалокс таблетки 20ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Средство слабительное Дюфалак сироп 667 мг/мл 200МЛ 1 в комплекте со стаканчиком мерным ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Валокордин 20МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Бинт стерильный 7Мx14СМ индивидуальная упаковка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Лейкопластырь бактерицидный "Мультипласт" 3x500СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Марля медицинская 90СМх5М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Инсулин Протафан НМ суспензия 100МЕ/МЛ 10МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Маска защитная медицинская трехслойная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Шприц одноразовый двухкомпонентный Инджект 20МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Вата гигроскопическая хирургическая 100Г стерильная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Термометр ртутный Meridian медицинский в инд.упаковке №1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Средство анксиолитическое (транквилизатор) Феназепам МНН-бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки 0,5МГ 10ШТ АО "ВАЛЕНТА ФАРМ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Средство антиадренергическое Метопролол МНН-Метопролол таблетки 50МГ 50ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Спрегаль аэрозоль флакон 152Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Средство Проктоседил мазь 10Г д/мест. прим."

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 262714
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    262714
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 262586
    Поставка лекарственных препаратов №1
    Поставка лекарственных препаратов №1
    262586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 260343
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    260343
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Наш городок"
    Ценовой запрос № 123313
    Поставка косметической продукции
    Поставка косметической продукции
    123313
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2019 08:00(GMT+03:00)
    499 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 85448
    Поставка химико-фармацевтических средств
    Поставка химико-фармацевтических средств
    85448
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.02.2019 06:00(GMT+03:00)
    594 693
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить