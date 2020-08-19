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    Главная / Торги / Рециркулятор воздуха

    Рециркулятор воздуха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155941Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155941

    Наименование закупки

    Рециркулятор воздуха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 10:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Почтовый адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Контактный телефон

    +7 83164 2-25-44

    Факс

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харитонова Анна Евгеневна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Рециркулятор воздуха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155941Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рециркулятор воздуха

    Начальная цена

    18 619,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, ВОРОТЫНЕЦ УЛ. ЗУБОВА 46А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата платежным поручением, по факту отгрузки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБРПе-2х30 Азов 2х30ВТ 220В 350х600х1320ММ УХЛ 4.2"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    31.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    123 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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