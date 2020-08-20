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    Главная / Торги / Поставка химических материалов на Ковыктинское ГКМ

    Поставка химических материалов на Ковыктинское ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155938Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155938

    Наименование закупки

    Поставка химических материалов на Ковыктинское ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 10:43

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Типовой)._БС_поставка.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 34949 2-46-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.kuzminykh@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьминых Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических материалов на Ковыктинское ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 11:00 GMT +320.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155938Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов на Ковыктинское ГКМ

    Начальная цена

    912 033,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-Магистральный (114-й км.) Ковыктинское ГКМ, Куст № 101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 дней с момента поставки товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок бентонитовый глинопорошок ПБМБ ТУ 2164-002-00136716-2001"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 2"

    "Сода кальцинированная техническая Марка Б ГОСТ 5100-85"

    Кол-во: 4.800

    "Позиция 3"

    "Портландцемент тампонажный ПЦТ-1-50 в мешках МКР по 1000КГ ГОСТ 1581-96"

    Кол-во: 12.000

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