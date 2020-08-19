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Наименование закупки
Машинка для стрижки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 09:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а
Почтовый адрес
606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а
Контактный телефон
+7 83164 2-25-44
Факс
Адрес электронной почты
kcson@soc.vrt.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харитонова Анна Евгеневна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Машинка для стрижки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155937Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машинка для стрижки
Начальная цена
11 884,75
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, ВОРОТЫНЕЦ УЛ. ЗУБОВА 46А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата при получении товара, платежным поручением
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а
Кол-во: 1.000
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