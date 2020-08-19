Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лакокрасочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155923Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155923

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 13:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155923Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    792 331,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 15 рабочих дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. Закупка с применением механизма банковского сопровождения

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие защитное система АРСЕТ-Газ-1 грунт-эмаль Эмакоут 7320В NG RAL 6018 ООО "Арсет-тверские стеклянные сетки" ТУ 2313-001-73847543-2011"

    Кол-во: 116.000

    "Позиция 2"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная Эмакоут 7320 В NG RAL 8002 коричневая 20КГ"

    Кол-во: 530.000

    "Позиция 3"

    "Покрытие защитное система АРСЕТ-Газ-1 лак Эмакоут 7320 NG ООО "Арсет-тверские стеклянные сетки" ТУ 2313-001-73847543-2011"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 4"

    "Покрытие защитное система АРСЕТ-Газ-2 грунтовка Эмлак праймер цинк NG ООО "Арсет-тверские стеклянные сетки" ТУ 2312-003-73847543-2011"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Растворитель ООО "Эмлак" № 221 15КГ Россия"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 6"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная Эмакоут 7320 В NG светло-желтый (RAL 1021) 20КГ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 7"

    "Эмаль полиуретановая Политон-УР RAL 3020"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная Эмакоут 7320 В NG серый (RAL 7004) 20КГ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 9"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная полиуретановая Спецпротект 109У RAL 5015 синяя 34.5КГ"

    Кол-во: 69.000

    "Позиция 10"

    "Эмаль полиуретановая СпецПротект 109 RAL 3020 для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций ТУ 2312-009-81433175-09"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная полиуретановая Спецпротект 109У RAL 1021 жёлтая 34.5КГ"

    Кол-во: 69.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 260014
    Поставка лакокрасочных материалов для филиала ВНИИГАЗ Тюмень
    Поставка лакокрасочных материалов для филиала ВНИИГАЗ Тюмень
    260014
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 76744
    Приобретение антикорозионных композиций
    Приобретение антикорозионных композиций
    76744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    514 280
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 76772
    Преобретение эмалевого покрытия
    Преобретение эмалевого покрытия
    76772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    321 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77715
    Жидкость стеклоомывающая незамерзающая, 5 л
    Жидкость стеклоомывающая незамерзающая, 5 л
    77715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ АТСП
    Ценовой запрос № 77780
    Поставка краски
    Поставка краски
    77780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 14:00(GMT+03:00)
    2 242
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 78082
    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест" в Санкт-Петербурге
    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест" в Санкт-Петербурге
    78082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    42 373
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78272
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    78272
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    62 569
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО «Газпром инвестпроект»
    Ценовой запрос № 78826
    Поставка незамерзающей жидкости
    Поставка незамерзающей жидкости
    78826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    67 796
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить