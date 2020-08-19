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Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического оборудования, установленного на объектах филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 09:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 846 212-38-56
Факс
Адрес электронной почты
a.tyschenko@samaragazpit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дудин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического оборудования, установленного на объектах филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155916Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического оборудования, установленного на объектах филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
84 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за оказанные услуги (выполненные работы) производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг (выполненных работ).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 40.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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