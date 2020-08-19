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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического оборудования, установленного на объектах филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического оборудования, установленного на объектах филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155916Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155916

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического оборудования, установленного на объектах филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 09:39

    Документация процедуры

    Самарское_УООП_Задание_заказчика_30_07_20.xls

    Договор_для_КИМ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tyschenko@samaragazpit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического оборудования, установленного на объектах филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155916Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту торгово-технологического оборудования, установленного на объектах филиала "Самарское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    84 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за оказанные услуги (выполненные работы) производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг (выполненных работ).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание холодильного и морозильного оборудования ларей морозильных низкотемпературных объемом до 400Л"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание холодильного и морозильного оборудования шкафов (холодильников) среднетемпературных объемом до 700Л"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 3"

    "Техническое обслуживание мясорубки производительностью до 300КГ/Ч"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Техническое обслуживание СВЧ печи мощностью до 1500ВТ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 5"

    "Техническое обслуживание стирально-отжимной машины мощностью до 1000ВТ, загрузкой до 7КГ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Техническое обслуживание оборудования слайсера диаметром ножа до 250ММ, мощностью до 0.15КВТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Техническое обслуживание оборудования миксера, тестомеса, кухонного комбайна мощность до 1000ВТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 8"

    "Техническое обслуживание рисоварки c функцией термоса объемом чаши до 5Л, мощностью до 1500ВТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Техническое обслуживание кипятильника объемом емкости до 15Л, мощностью до 1500ВТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Техническое обслуживание холодильного и морозильного оборудования текущий ремонт ларей морозильных низкотемпературных объемом до 400Л"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Техническое обслуживание холодильного и морозильного оборудования текущий ремонт шкафов (холодильников) среднетемпературных объемом до 700Л"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 12"

    "Ремонт мясорубки текущий производительностью до 300КГ/Ч"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Ремонт СВЧ печи текущий мощностью до 1500ВТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 14"

    "Техническое обслуживание и ремонт стирально-отжимной машины Текущий ремонт стиральной машины мощностью до 1000ВТ, загрузкой до 7КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Ремонт слайсера текущий диаметр ножа до 250ММ, мощностью до 0.15КВТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Ремонт миксера, тестомеса, кухонного комбайна текущий мощность до 1000ВТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Ремонт рисоварки текущий c функцией термоса объемом чаши до 5Л, мощностью до 1500ВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Ремонт кипятильника текущий объемом емкости до 15Л, мощностью до 1500ВТ"

    Кол-во: 2.000

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