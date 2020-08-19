Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за оказанные услуги (выполненные работы) производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг (выполненных работ).