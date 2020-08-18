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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 22:0018.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155915Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155915

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 07:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-33-54

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    pbo@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рассолов Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 22:00 GMT +318.08.2020 22:0018.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155915Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    100 187,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ножницы по металлу ручные электрические Диолд НЭР-1-3.2 220ММ 1000ВТ 220В металл однофазный/ коллекторный 3.7КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Станок зиговочный MetalMaster TZ-08 500х450х160ММ 22КГ для обработки стали"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Краскораспылитель пневматический Fubag Expert G600/1.5 HVLP 600МЛ 3БАР 1.5ММ 265Л/МИН 225х120х132ММ 0.846КГ"

    Кол-во: 2.000

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