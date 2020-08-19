www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка одноразовой посуды и упаковочного материала для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 07:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
3432265242
Факс
Адрес электронной почты
M.Derevyanko@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Деревьянко Максим Викторович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Курганская область, Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Оренбургская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка одноразовой посуды и упаковочного материала для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155906Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка одноразовой посуды и упаковочного материала для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
246 057,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Курганская область,Свердловская область,Челябинская область,Оренбургская область, Согласно приложению № 2 к проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней, доставка силами и за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 30000.000
Кол-во: 25000.000
Кол-во: 35000.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 30000.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 200.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.