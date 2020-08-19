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    Главная / Торги / Поставка одноразовой посуды и упаковочного материала для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка одноразовой посуды и упаковочного материала для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155906Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155906

    Наименование закупки

    Поставка одноразовой посуды и упаковочного материала для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 07:16

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки__.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    3432265242

    Факс

    Адрес электронной почты

    M.Derevyanko@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Деревьянко Максим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Курганская область, Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка одноразовой посуды и упаковочного материала для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155906Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовой посуды и упаковочного материала для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    246 057,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Курганская область,Свердловская область,Челябинская область,Оренбургская область, Согласно приложению № 2 к проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чашка одноразовая Упакс-Юнити пластик 200МЛ кофейная 50ШТ"

    Кол-во: 30000.000

    "Позиция 2"

    "Ложка одноразовая столовая Упакс-Юнити пластик 165ММ ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 25000.000

    "Позиция 3"

    "Тарелка одноразовая суповая глубокая Диапазон полипропилен 600МЛ"

    Кол-во: 35000.000

    "Позиция 4"

    "Тарелка одноразовая для вторых блюд ПолиЭР полипропилен 200ММ 500МЛ"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 5"

    "Контейнер плоский Южуралпак КР-11-500 ПП 160х135х35.5ММ 500МЛ прозрачный с крышкой"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 6"

    "Контейнер прямоугольный Южуралпак КР-12-250 ПП 111х85х51ММ 250МЛ прозрачный для салатов с крышкой"

    Кол-во: 30000.000

    "Позиция 7"

    "Короб упаковочный Pasticciere EcoCake 6000 255х255х105ММ картон бежевый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Короб упаковочный Pasticciere 600х400х210ММ картон белый"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Короб упаковочный Pasticciere 300х400х260ММ картон белый"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Короб упаковочный хром-эрзац Pasticciere 300х300х190ММ картон белый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Короб упаковочный Pasticciere Eco pizza 330 330х330х40ММ картон бежевый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Короб упаковочный Pasticciere EcoCake 1900 230х140х60ММ картон бежевый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Короб упаковочный с окном Pasticciere на 6 капкейков 250х160х100ММ картон бежевый"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Короб упаковочный с окном Pasticciere на 4 капкейка 160х160х100ММ картон бежевый"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Пакет полиэтиленовый под завязку пищевой Леопак 10х20СМ 30МКМ ПНД прозрачный 100ШТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая Леопак 300ММх300М 7МКМ белая"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Пакет упаковочный ПетроПак ПНД прозрачный 260х350ММ 5МКМ 1000ШТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 18"

    "Пакет упаковочный Союз-Полимер ПНД прозрачный 180х270ММ 7МКМ 1000ШТ фасовочный"

    Кол-во: 200.000

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