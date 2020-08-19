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Наименование закупки
Поставка моющих и чистящих средст для Северо-Осетинского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 21:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 861 265-67-55
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Malysheva@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышева Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих и чистящих средст для Северо-Осетинского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 16:00 GMT +319.08.2020 16:0019.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155905Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих и чистящих средст для Северо-Осетинского филиала
Начальная цена
143 180,48
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Северная Осетия - Алания Республика, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 31 А (заезд с ул. Попова, 7) Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 200.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 185.000
Кол-во: 1080.000
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