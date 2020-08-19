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    Главная / Торги / Поставка моющих и чистящих средст для Северо-Осетинского филиала

    Поставка моющих и чистящих средст для Северо-Осетинского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 16:0019.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155905Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155905

    Наименование закупки

    Поставка моющих и чистящих средст для Северо-Осетинского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 21:08

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Malysheva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышева Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих и чистящих средст для Северо-Осетинского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 16:00 GMT +319.08.2020 16:0019.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155905Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих и чистящих средст для Северо-Осетинского филиала

    Начальная цена

    143 180,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Северная Осетия - Алания Республика, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 31 А (заезд с ул. Попова, 7) Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Мыло туалетное твердое 100Г ГОСТ 28546-2002"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Мыло жидкое 5000МЛ ПЭТ бутыль"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Средство для мытья посуды гель Fairy Сочный лимон 450МЛ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 5"

    "Средство моющее активная пена Active Foam Power 20КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее Белизна 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Порошок стиральный автомат Миф 2КГ свежесть"

    Кол-во: 185.000

    "Позиция 8"

    "Мыло туалетное 200Г ГОСТ 28546-2002"

    Кол-во: 1080.000

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