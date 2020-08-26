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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка технических газов для нужд Филиала Газпром недра НТЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 19:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
g.isayan@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исаян Григорий Ваганович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов для нужд Филиала Газпром недра НТЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155903Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов для нужд Филиала Газпром недра НТЦ
Начальная цена
664 445,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625019 город Тюмень, ул. Воровского, д. 2 строение 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в соответствии с техническим заданием. Оплата в соответствии с условиями договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 29.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
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