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    Главная / Торги / Поставка воды в бутылях 19л, в бутылках 0,5 л для Волгоградского филиала

    Поставка воды в бутылях 19л, в бутылках 0,5 л для Волгоградского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155900Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155900

    Наименование закупки

    Поставка воды в бутылях 19л, в бутылках 0,5 л для Волгоградского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 19:36

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Malysheva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышева Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка воды в бутылях 19л, в бутылках 0,5 л для Волгоградского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155900Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды в бутылях 19л, в бутылках 0,5 л для Волгоградского филиала

    Начальная цена

    15 280,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Гоголя, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Помпа механическая для розлива воды из бутыли"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Вода питьевая бутилированная 19ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Вода питьевая бутилированная Волжанка газированная 0.5ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Вода питьевая бутилированная Волжанка негазированная 0.5ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 5"

    "Бутыль ПЭТ 19Л 650Г 250х490ММ ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 6.000

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