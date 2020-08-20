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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка запасных частей к ПКС для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 19:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
g.isayan@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исаян Григорий Ваганович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к ПКС для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155899Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к ПКС для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Начальная цена
841 666,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская обл., Красноярский муниципальный район, Монтажников промышленный район, дом №13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 60 дней с момента заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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